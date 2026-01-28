? LIVE! Union st Gilloise-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta
Questa sera alle 21:00 si gioca la partita tra Union St. Gilloise e Atalanta. La squadra belga schiera Scherpen in porta, con una difesa composta da Mac Allister, Burgess e Sykes. A centrocampo ci sono Patris, Zorgane, Van De Perre e Guilherme, mentre in attacco scendono in campo Khalaili, El Hadj e Florucz. La partita è molto attesa e gli aggiornamenti in tempo reale sono già iniziati.
USG-Atalanta (ore 21:00). Union St. Gilloise (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Patris, Zorgane, Van De Perre, Guilherme; Khalaili, El Hadj; Florucz. All. Hubert A disp. Chambaere, Huygevelde, Leysen, Schoofs, Niang, Hamoutahar, Berradi, Keita, Fuseini Atalanta (3-4-3): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Lookman. All. Palladino A disp. Carnesecchi, Rossi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, De Roon, Pasalic, Kamaldeen, De Ketelaere, Scamacca. Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra) Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Atalanta, tre punti in Belgio per chiudere la League Phase: contro l’Union St. Gilloise tocca a Krstovic
L’Atalanta ha portato a casa i tre punti in Belgio contro l’Union St.
Union St. Gilloise-Atalanta, le formazioni ufficiali: torna Lookman. Fuori Carnesecchi, De Roon e CdK
