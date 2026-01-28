? LIVE! Union st Gilloise-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

Questa sera alle 21:00 si gioca la partita tra Union St. Gilloise e Atalanta. La squadra belga schiera Scherpen in porta, con una difesa composta da Mac Allister, Burgess e Sykes. A centrocampo ci sono Patris, Zorgane, Van De Perre e Guilherme, mentre in attacco scendono in campo Khalaili, El Hadj e Florucz. La partita è molto attesa e gli aggiornamenti in tempo reale sono già iniziati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.