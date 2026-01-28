? LIVE! Union st Gilloise-Atalanta 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Seguiamo da vicino la sfida tra Union St. Gilloise e Atalanta. Al momento il punteggio è ancora 0-0, con entrambe le squadre che si studiano a centrocampo. Dopo i primi minuti, nessuna delle due ha creato grandi occasioni, ma il ritmo è vivace. La partita resta aperta, e il pubblico aspetta il primo vero sussulto.

