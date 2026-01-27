La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato una nuova indagine riguardante voti, favori e assunzioni in vista delle elezioni regionali. Sono stati notificati inviti a comparire al consigliere regionale Giovanni Zannini e all’ex assessore Biagio Esposito. La vicenda evidenzia le preoccupazioni legate a possibili irregolarità nel contesto politico locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo invito a comparire è stato notificato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere al consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini (Forza Italia) e all’ex assessore ed ex consigliere comunale di Caserta Biagio Esposito. Entrambi risultano indagati per corruzione. Il provvedimento si inserisce nel filone di indagine condotto dall’ufficio guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni e rappresenta la terza iniziativa investigativa nei confronti del consigliere regionale. Su Zannini, infatti, pende già una richiesta di custodia cautelare in carcere per i reati di corruzione, concussione e truffa aggravata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Voti, favori e assunzioni in vista delle Regionali: la Procura apre un nuovo fronte d’indagine

