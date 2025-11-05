Voti e favori col clan Parisi 6 arresti | c' è un assessore candidato alle Regionali Sindaco indagato I nomi

Quotidianodipuglia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone a Bari e provincia. Alle prime luci. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

voti e favori col clan parisi 6 arresti c 232 un assessore candidato alle regionali sindaco indagato i nomi

© Quotidianodipuglia.it - Voti e favori col clan Parisi, 6 arresti: c'è un assessore candidato alle Regionali. Sindaco indagato I nomi

Altri contenuti sullo stesso argomento

voti favori clan parisiVoti e favori col clan Parisi, 6 arresti: c'è un assessore candidato alle Regionali. Sindaco indagato - Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei ... Secondo msn.com

voti favori clan parisiVoti in cambio di soldi e favori: maxi operazione in Puglia. Sei arresti. In carcere un assessore. Indagato sindaco - Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone a Bari e provincia. Come scrive msn.com

voti favori clan parisiVoto di scambio ed estorsioni tra Bari e Foggia, sei arresti: indagato il sindaco di Modugno - Al centro delle indagini le elezioni europee del 2024 e le Amministrative del 2020. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Voti Favori Clan Parisi