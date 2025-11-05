Voti e favori col clan Parisi 6 arresti | c' è un assessore candidato alle Regionali Sindaco indagato I nomi

Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone a Bari e provincia. Alle prime luci. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Voti e favori col clan Parisi, 6 arresti: c'è un assessore candidato alle Regionali. Sindaco indagato I nomi

Altri contenuti sullo stesso argomento

#voti, #concorsi e favori al Comune, chiusa l'inchiesta nel Salento. Sono 28 gli indagati. Tutti i nomi - X Vai su X

Il Parlamento ha approvato la modifica della legge con 48 voti a favore e nessun contrario. L'opposizione non ha votato - facebook.com Vai su Facebook

Voti e favori col clan Parisi, 6 arresti: c'è un assessore candidato alle Regionali. Sindaco indagato - Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei ... Secondo msn.com

Voti in cambio di soldi e favori: maxi operazione in Puglia. Sei arresti. In carcere un assessore. Indagato sindaco - Voti in cambio di soldi e favori, estorsione e detenzione illegale di armi: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone a Bari e provincia. Come scrive msn.com

Voto di scambio ed estorsioni tra Bari e Foggia, sei arresti: indagato il sindaco di Modugno - Al centro delle indagini le elezioni europee del 2024 e le Amministrative del 2020. Lo riporta quotidiano.net