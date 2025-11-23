Vittorio Sgarbi la figlia Evelina esplode | verità nascoste e accuse shock

Evelina Sgarbi contro il padre Vittorio: denuncia in arrivo, accuse di manipolazione e rabbia per un matrimonio che non accetta. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Che cosa sta davvero succedendo tra Evelina Sgarbi e suo padre Vittorio? Una figlia furiosa, un’intervista tagliata, e accuse pesantissime che scuotono il mondo dello spettacolo. A Verissimo, Evelina non ha usato mezze misure: ha detto chiaramente di essere pronta a denunciare tutti. Non vuole più restare in silenzio. Vuole sapere cosa stanno facendo a suo padre e vuole portarlo via da certe persone che, secondo lei, lo stanno manipolando. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina esplode: verità nascoste e accuse shock

