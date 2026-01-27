Violenza su donne | deputate Pd ' destra tradisce le donne'

La questione della violenza sulle donne resta al centro del dibattito politico italiano. Recenti sviluppi mostrano tensioni tra le forze politiche, con alcune deputate del Pd che criticano la destra per aver tradito le promesse e gli impegni a tutela delle donne. Un tema che richiede attenzione e responsabilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Come è possibile che il patto stretto al vertice tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Schlein venga calpestato in questo modo dalla volontà di Salvini, attraverso la presidente della Commissione Giustizia al Senato?". Cosi le deputate dem della Commissione femminicidio e violenza, Sara Ferrari, Antonella Forattini, Valentina Ghio. "Come è possibile che la volontà unanime di tutte e tutti i deputati di tutte le forze politiche, che alla Camera hanno votato il loro sì sul 'consenso', sia stata negata dai loro stessi colleghi e colleghe al Senato? Tutte e tutti al cospetto della misoginia salviniana? Dichiareranno di non sapere cosa avevano votato? O che si erano sbagliati e sbagliate? Lo hanno capito che stanno tradendo non solo un accordo politico, ma soprattutto le donne? Le vittime di violenza, che faranno più fatica di oggi ad essere credute? Perché stravolgere la nostra proposta di legge volta a introdurre nel diritto italiano il concetto di consenso libero e attuale nei rapporti sessuali, trasformandolo in dissenso da provare?Ignorando la paura che paralizza, negando voce e credibilità alle esperienze vissute da migliaia di donne". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le dichiarazioni dei capigruppo Pd sulla proposta di legge di Bongiorno sono state giudicate offensive nei confronti delle donne, delle vittime e della presidente del Consiglio.

