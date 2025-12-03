Violenza su donne | Schlein ' Meloni faccia rispettare accordo sulla Pdl sul consenso'

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Spero che Giorgia Meloni faccia rispettare questo accordo. A noi interessa portare avanti questo risultato molto importante per il Paese, sancire quel principio aiuta le donne. Il reato, per come è scritto ora, parla di violenza e minaccia, come se lo misurasse in base alla forza dell'aggressore e non in base alla libertà della vittima". Lo ha detto Elly Schlein, all'evento di Legacoop sulla violenza contro le donne, a proposito dell'approvazione della legge sul consenso nel reato di violenza sessuale. "Abbiamo aggiunto il principio del consenso libero e attuale. Vuol dire che ogni atto sessuale fatto senza consenso è stupro, quindi è reato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Violenza su donne: Schlein, 'Meloni faccia rispettare accordo sulla Pdl sul consenso'

