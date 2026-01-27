Vingegaard cade in allenamento dopo aver litigato con dei ciclisti dilettanti | Era arrabbiato

La caduta di Vingegaard durante l’allenamento ha riacceso discussioni su rispetto e sicurezza nel ciclismo. L’incidente, avvenuto dopo un confronto con ciclisti dilettanti, evidenzia le tensioni tra professionisti e amatori. Questa vicenda solleva riflessioni sull’importanza di un comportamento corretto e sulla convivenza tra diversi livelli di praticanti.

L'episodio ha sollevato ancora una volta polemiche su rispetto e sicurezza. Ma uno degli amatori polemizza: "Si è arrabbiato con me perché lo stavo seguendo in discesa. Si può essere professionisti, ma si può anche essere umili".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Vingegaard, che paura! Cade a 45 all’ora in allenamento a Malaga

Vingegaard, reduce da importanti vittorie, ha subito una caduta a Malaga durante un allenamento, raggiungendo una velocità di 45 kmh.

