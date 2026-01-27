Vingegaard cade in allenamento dopo aver litigato con dei ciclisti dilettanti | Era arrabbiato

La caduta di Vingegaard durante l’allenamento ha riacceso discussioni su rispetto e sicurezza nel ciclismo. L’incidente, avvenuto dopo un confronto con ciclisti dilettanti, evidenzia le tensioni tra professionisti e amatori. Questa vicenda solleva riflessioni sull’importanza di un comportamento corretto e sulla convivenza tra diversi livelli di praticanti.

L'episodio ha sollevato ancora una volta polemiche su rispetto e sicurezza. Ma uno degli amatori polemizza: "Si è arrabbiato con me perché lo stavo seguendo in discesa. Si può essere professionisti, ma si può anche essere umili".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vingegaard Caduta Vingegaard, che paura! Cade a 45 all’ora in allenamento a Malaga Vingegaard, reduce da importanti vittorie, ha subito una caduta a Malaga durante un allenamento, raggiungendo una velocità di 45 kmh. Luis Alberto: “Dopo 3 mesi alla Lazio volevo smettere. Con Lotito ho litigato, non ci parliamo più” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vingegaard Caduta Argomenti discussi: Tour Down Under 2026, si chiude con il primo sigillo stagionale di Matthew Brennan: Stavolta abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Vingegaard, che paura! Cade a 45 all’ora in allenamento a MalagaIl danese, 2 Tour e 1 Vuelta, quest’anno è atteso al debutto al Giro d’Italia. Il team: Ai tifosi in bici diciamo che la sicurezza viene prima di tutto ... gazzetta.it Jonas Vingegaard, che spavento! Cade in discesa durante un allenamento mentre veniva seguito da un ciclista amatore: il comunicato della VismaCICLISMO - Jonas Vingegaard, corridore di punta della Visma, nel corso dell'allenamento di lunedì a Malaga è stato protagonista di una ... eurosport.it UFFICIALE: JONAS VINGEGAARD AL GIRO D'ITALIA È finalmente arrivata la tanto attesa ufficialità, Jonas Vingegaard sarà al via del Giro d'Italia e andrà a caccia della tripla corona. Sito Ufficiale Giro d'Italia #ciclismo #ciclismoitaliano #ciclismosustrada #gir - facebook.com facebook

