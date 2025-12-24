Luis Alberto | Dopo 3 mesi alla Lazio volevo smettere Con Lotito ho litigato non ci parliamo più
Luis Alberto si è raccontato nel corso di una lunga intervista a Fanpage.it, tra aneddoti e retroscena legati soprattutto al periodo trascorso alla Lazio: "Andare con Inzaghi all'Inter non sarebbe stato giusto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Luis Alberto: «Il primo anno alla Lazio volevo smettere e tornare a fare il cameriere»
Leggi anche: Lazio, Luis Alberto: “Tornare? Solo se mi chiama Sarri, con Lotito niente da fare”
Lazio, idee Samardzic e Brescianini a centrocampo: le differenze tra Sarri e Fabiani; Amarcord Lazio, i biancocelesti vincono la Supercoppa Italiana.
La moglie di Luis Alberto ci ricorda tramite le storie la vittoria di un trofeo, qualcuno si ricorda quale e in che anno - facebook.com facebook
