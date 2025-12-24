Luis Alberto si è raccontato nel corso di una lunga intervista a Fanpage.it, tra aneddoti e retroscena legati soprattutto al periodo trascorso alla Lazio: "Andare con Inzaghi all'Inter non sarebbe stato giusto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Luis Alberto: «Il primo anno alla Lazio volevo smettere e tornare a fare il cameriere»

Leggi anche: Lazio, Luis Alberto: “Tornare? Solo se mi chiama Sarri, con Lotito niente da fare”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lazio, idee Samardzic e Brescianini a centrocampo: le differenze tra Sarri e Fabiani; Amarcord Lazio, i biancocelesti vincono la Supercoppa Italiana.

Luis Alberto: “Dopo 3 mesi alla Lazio volevo smettere. Con Lotito ho litigato, non ci parliamo più” - Duhail in Qatar, ha rilasciato un'intervista a Fanpage. fanpage.it