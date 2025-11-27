Clarissa Migliaccio | chi è la nuova giornalista di Sportitalia Biografia carriera età e vita privata
Clarissa Migliaccio è uno dei volti più freschi e interessanti del panorama sportivo italiano. Giovane, preparata e dotata di una presenza scenica che cattura sin dal primo sguardo, è diventata uno dei nomi più discussi del momento grazie al suo nuovo ruolo a Sportitalia, dove si sta imponendo come giornalista sportiva e talent di punta della rete. E come sempre, quando una ragazza unisce bellezza, talento e una carriera in rapidissima ascesa, su Bellezze.tv arriviamo subito per raccontarvi tutto. Chi è Clarissa Migliaccio: età, origini e formazione. Clarissa Migliaccio è una giovane conduttrice e giornalista con un background che unisce studio, comunicazione (frequenta lo IULM a Milano) e una forte passione per il mondo dello sport. 🔗 Leggi su Bellezze.tv
Leggi anche questi approfondimenti
Clarissa Migliaccio, 29 anni, ex Avanti un altro, da poco nella squadra di Sportitalia Criscitiello colpisce ancora - facebook.com Vai su Facebook
Clarissa Burt chi è la nuova concorrente del Grande fratello: la vita, la carriera da modella e l'impegno politico - Clarissa Burt è una delle nuove concorrenti dell'ultima edizione del Grande fratello. Segnala ilmessaggero.it