Intercettazioni Nordio vuole vietare il trojan nei casi di corruzione | Non serve per modestissime mazzette

Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato che, dopo la conclusione del referendum sulla separazione delle carriere, il governo potrebbe intervenire per limitare l'uso delle intercettazioni attraverso il sistema Trojan nei casi di corruzione. Nordio ha sottolineato che attualmente il meccanismo può essere richiesto anche per reati di importo modesto, evidenziando la necessità di un intervento per ridurne l'impiego eccessivo.

Nordio lancia l'appello. "I magistrati non cadano nell'abbraccio mortale dell'opposizione. Scandalo intercettazioni: faremo una legge" - "Da quando sono ministro sono stato abituato agli improperi più sciagurati". ilgiornale.it

Intercettazioni, è scontro sui numeri del ministero - it è: "Da Nordio (foto) dati falsi sulle intercettazioni". ilgiornale.it

L'UBRIACONE DI DISGRAZIA E INGIUSTIZIA Intercettazioni, Nordio annuncia lo stop ai trojan per la corruzione: “Inciviltà, rimedieremo dopo il referendum” Il Guardasigilli attacca la legge Spazzacorrotti del M5s sui captatori: "Delirio moralistico". E anticipa un i facebook

Nel suo libro il Guardasigilli Nordio attacca la cd. Spazzacorrotti e annuncia una stretta sull’uso delle intercettazioni, in particolare del trojan: “meccanismo diabolico” il cui uso i pm possono chiedere e ottenere anche per una “modestissima mazzetta”. Siamo ol x.com

