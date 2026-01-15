Intercettazioni Nordio vuole vietare il trojan nei casi di corruzione | Non serve per modestissime mazzette
Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato che, dopo la conclusione del referendum sulla separazione delle carriere, il governo potrebbe intervenire per limitare l'uso delle intercettazioni attraverso il sistema Trojan nei casi di corruzione. Nordio ha sottolineato che attualmente il meccanismo può essere richiesto anche per reati di importo modesto, evidenziando la necessità di un intervento per ridurne l'impiego eccessivo.
Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato che dopo che si chiuderà la partita del referendum sulla separazione delle carriere il governo interverrà alle intercettazioni per i casi di corruzioni, cercando di limitare l'uso del sistema Trojan: "Oggi se il Pm ravvisa l'ipotesi anche di una modestissima mazzetta può chiedere e ottenere l'utilizzo di questo meccanismo diabolico", è un passaggio del suo libro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Intercettazioni, Nordio annuncia lo stop ai trojan per la corruzione: “Inciviltà, rimedieremo dopo il referendum”
Leggi anche: Nasce il Comitato per il Sì alla riforma Nordio: “Giudici e pm insieme solo nei regimi totalitari”
Non solo il referendum, Nordio prepara la prossima crociata contro le toghe: dalla stretta sulle intercettazioni al giro di vite sui magistrati - Dopo il referendum, la nuova crociata: stretta sulle intercettazioni e pugno duro con le toghe ... lanotiziagiornale.it
Nordio lancia l'appello. "I magistrati non cadano nell'abbraccio mortale dell'opposizione. Scandalo intercettazioni: faremo una legge" - "Da quando sono ministro sono stato abituato agli improperi più sciagurati". ilgiornale.it
Intercettazioni, è scontro sui numeri del ministero - it è: "Da Nordio (foto) dati falsi sulle intercettazioni". ilgiornale.it
L'UBRIACONE DI DISGRAZIA E INGIUSTIZIA Intercettazioni, Nordio annuncia lo stop ai trojan per la corruzione: “Inciviltà, rimedieremo dopo il referendum” Il Guardasigilli attacca la legge Spazzacorrotti del M5s sui captatori: "Delirio moralistico". E anticipa un i facebook
Nel suo libro il Guardasigilli Nordio attacca la cd. Spazzacorrotti e annuncia una stretta sull’uso delle intercettazioni, in particolare del trojan: “meccanismo diabolico” il cui uso i pm possono chiedere e ottenere anche per una “modestissima mazzetta”. Siamo ol x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.