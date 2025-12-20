Maxi operazione anti-spaccio dalla movida ai quartieri difficili | arrestate 51 persone e sequestrati quintali di droga
Milano – Maxi operazione antidroga della polizia di Stato a Milano e provincia, con numeri imponenti sul fronte degli arresti e dei sequestri. Nel corso dell'attività ad alto impatto sono state arrestate 51 persone e denunciate altre 47 per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Nella città di Milano, all'esito dei controlli che si sono concentrati nelle aree delle movida e nei quartieri a rischio sono stati sottoposti a sequestro oltre 730 kg di hashish, 745 grammi di cocaina e 220 grammi di chetamina oltre a 20 grammi di eroina, compresse di rivotril, 95 grammi di Mdma, 74 dosi di Lsd ed una serra per la coltivazione della marijuana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
