Milano – Maxi operazione antidroga della polizia di Stato a Milano e provincia, con numeri imponenti sul fronte degli arresti e dei sequestri. Nel corso dell'attività ad alto impatto sono state arrestate 51 persone e denunciate altre 47 per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Nella città di Milano, all'esito dei controlli che si sono concentrati nelle aree delle movida e nei quartieri a rischio sono stati sottoposti a sequestro oltre 730 kg di hashish, 745 grammi di cocaina e 220 grammi di chetamina oltre a 20 grammi di eroina, compresse di rivotril, 95 grammi di Mdma, 74 dosi di Lsd ed una serra per la coltivazione della marijuana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi operazione anti-spaccio dalla movida ai quartieri difficili: arrestate 51 persone e sequestrati quintali di droga

Leggi anche: Blitz anti-spaccio tra Roma e Ostia, sequestrati 2 quintali di droga

Leggi anche: Arrestate 7 persone a Milano per spaccio: sequestrati 50 chili di droga, un 29enne aveva 14mila euro negli slip

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maxi operazione anti spaccio in Sardegna, coinvolti due uomini del pontino; Maxi operazione anti-spaccio dalla movida ai quartieri difficili: arrestate 51 persone e sequestrati quintali di droga; Tirano, maxi operazione antidroga: arresti e caccia ai pusher; Spaccio di droga, la maxi operazione dei carabinieri di Livorno.

Maxi operazione anti spaccio in Sardegna, coinvolti due uomini del pontino - I Carabinieri su richiesta della Dda hanno smantellato due organizzazioni che si occupavano di produrre e distribuire cocaina e marijuana ... rainews.it