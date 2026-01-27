VIDEO - Invasione di lupi timori e cittadini impauriti Facevo jogging mi guardava con fare minaccioso

La presenza crescente di lupi nel territorio di Rimini sta generando preoccupazioni tra i cittadini. Gli avvistamenti e le segnalazioni quotidiane testimoniano una situazione che richiede attenzione e gestione adeguata. È importante conoscere le modalità di comportamento e le misure di sicurezza per vivere in modo più sereno in aree interessate dalla presenza di questi animali.

Continuano a sommarsi gli avvistamenti di lupi sul territorio del riminese. Una situazione che ormai è diventata quotidiana, con il moltiplicarsi di segnalazioni. Dall'entroterra fino al mare, ormai la presenza del lupo è sempre più costante. Provocando preoccupazione e timori tra agricoltori e.

I comitati di Rimini Nord esprimono preoccupazione per la presenza di lupi vicini alle abitazioni, segnalando episodi di avvistamenti di esemplari solitari nei pressi di aree densamente popolate.

