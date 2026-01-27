Victoria Beckham riceve un riconoscimento a Parigi, mentre la famiglia si riunisce con le fidanzate dei figli. Un momento di unità e supporto che rafforza i legami familiari, mostrando un’immagine di coesione e affetto tra i membri della famiglia Beckham.

Per dare un piccolo insight sul momento, la stilista ha pubblicato via Instagram alcune foto e, in particolare, uno scatto che mostrava la famiglia al gran completo, comprese le fidanzate di Cruz e Rome Beckham, rispettivamente Jackie Apostel e Kim Turnbull, tutte sorrisi ed eleganza, proprio come, una volta, faceva Nicola Peltz nelle occasioni ufficiali. Nella caption, Victoria Beckham ha scritto un messaggio apparentemente formale: «Sono davvero onorata di essere stata nominata Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres dal Ministero della Cultura francese. Ho sempre ammirato profondamente l'estetica francese e la serietà con cui tratta la moda: come una forma d'arte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Beckham e la risposta a Brooklyn: a Parigi la famiglia è unita (con le fidanzate degli altri figli)

La famiglia Beckham si riunisce a Parigi per sostenere Victoria e Brooklyn.

Nel Regno Unito, i Beckham sono considerati una famiglia di grande rilievo pubblico, spesso paragonata alla royal family.

