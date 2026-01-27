La viabilità nella zona di Roma e Lazio presenta alcune criticità, con incidenti sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli e traffico intenso sulla tangenziale est. Inoltre, i servizi ferroviari tra Catalano e Viterbo sono stati ridotti. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione, consultando gli aggiornamenti in tempo reale forniti da Astral Infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo segnalato un incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza proseguendo sulla A24 un altro incidente il traffico sul tratto Urbano tra Tor Cervara via Fiorentini in direzione della tangenziale est anche in questo caso un invito All'attenzione Passiamo al trasporto pubblico per lavori di rinnovo all'infrastruttura della ferrovia regionale Roma Viterbo il servizio termina in anticipo nella tratta extraurbana tra Catalano e Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno alle 17:15 da Viterbo e alle 17:25 da Catalano bus sostitutivi fino al termine del servizio da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio sono attualmente caratterizzate da intensi rallentamenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, a causa di code e lavori in corso.

