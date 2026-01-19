Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio sono attualmente caratterizzate da intensi rallentamenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, a causa di code e lavori in corso. Si registrano congestioni anche sulla Nomentana, tra Laurentina e Roma Teramo, e sulla via Cassia. Rallentamenti interessano inoltre le principali arterie di collegamento verso il centro e l’aeroporto di Fiumicino. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente queste condizioni e di consultare aggiornamenti in

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati col informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare con coda all'altezza di lavoro è più avanti tra la Nomentana nel Lazio con la Roma Teramo dove qui un incidente complica la viabilità in esterna cosa tratti tra Laurentina e Cristina si rallenta anche sul tratto Urbano in uscita dal centro da Portonaccio fino alla complanare per immissione sul Raccordo Anulare altri rallentamenti interesse o la via Cassia la via di Grottarossa sulla Flaminia via dei Due Ponti Verso il raccordo sempre Verso il raccordo code per traffico intenso sulla Roma Fiumicino a partire da via Cristoforo Colombo mentre a sud della capitale per i pendolari che stanno raggiungendo Latina sia prima del comune di Aprilia è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 19:40

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com