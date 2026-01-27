Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 17 | 25

La viabilità a Roma e nella regione Lazio presenta rallentamenti e code su diverse arterie principali, tra cui Cassia, A24 e Flaminia. Si segnalano congestioni causate da un veicolo in panne e traffico intenso in varie zone, con tempi di percorrenza più lunghi del normale. È consigliabile pianificare il viaggio con attenzione e consultare gli aggiornamenti in tempo reale forniti da Astral infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio invito All'attenzione per chi è in transito sulla Cassia Veientana a causa della presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione di verbo è ci possiamo proprio sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Tuscolana è più avanti tra Roma Teramo e Tiburtina Terna code tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Nomentana e La Rustica in uscita dalla città code sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a via Togliatti Verso il raccordo sempre in direzione raccordo segnaliamo infine traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire da Corso Francia Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

