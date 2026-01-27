Via i parcheggi sul lungolago | Enormi danni agli operatori del centro

I lavori sul lungolago di Malpensata hanno portato a rimuovere i parcheggi, scatenando le proteste degli operatori locali. Gli operatori lamentano danni economici pesanti, perché con meno posti auto i clienti sono sempre meno. La decisione di eliminare i parcheggi senza alternative chiare crea problemi a chi lavora nella zona e fa discutere tra i cittadini. La questione resta aperta mentre si cercano soluzioni per limitare i danni.

Non bastavano i tagli ai parcheggi per i lavori fin qui realizzati nell'intervento sul lungolago in zona Malpensata (e fino all'imbarcadero). Ora l'amministrazione Gattinoni ha annunciato anche l'intenzione di togliere i parcheggi delle moto sul lungolago poco prima della piattaforma e anche di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Lungolago Malpensata Riva Martiri delle Foibe, via i parcheggi: iniziati i lavori sul lungolago Sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungolago di Lecco, con interventi che interessano anche Riva Martiri delle Foibe.

