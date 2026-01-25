Baby vandali alla scuola media e d’infanzia | aula allagata e muri imbrattati Fermato un ragazzo | Ero entrato perché pioveva
Nella notte, una porta lasciata aperta alla scuola media di Santa Maria Nuova, Bertinoro, ha provocato un allarme. Poco dopo, si sono verificati danni all’interno dell’edificio, tra cui muri imbrattati e un’aula allagata. Un ragazzo è stato fermato e ha spiegato di essere entrato a causa della pioggia. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi scolastici.
Bertinoro (Forlì), 25 gennaio 2026 – Una porta lasciata aperta nel cuore della notte ha fatto scattare l’allarme alla scuola media di Santa Maria Nuova, a Bertinoro. Erano circa le 3 di domenica mattina quando una guardia giurata della Colas Vigilanza, durante un controllo di routine, ha notato l’ingresso dell’istituto di via della Palestra aperto, una circostanza anomala a quell’ora. Entrato all’interno per verificare la situazione, l’operatore si è trovato di fronte a un ragazzo che, alla richiesta di spiegazioni, ha fornito una versione apparsa subito poco credibile: “ Pioveva, ho trovato aperto e sono entrato per cercare riparo ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
