Nella notte, una porta lasciata aperta alla scuola media di Santa Maria Nuova, Bertinoro, ha provocato un allarme. Poco dopo, si sono verificati danni all’interno dell’edificio, tra cui muri imbrattati e un’aula allagata. Un ragazzo è stato fermato e ha spiegato di essere entrato a causa della pioggia. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi scolastici.

Bertinoro (Forlì), 25 gennaio 2026 – Una porta lasciata aperta nel cuore della notte ha fatto scattare l’allarme alla scuola media di Santa Maria Nuova, a Bertinoro. Erano circa le 3 di domenica mattina quando una guardia giurata della Colas Vigilanza, durante un controllo di routine, ha notato l’ingresso dell’istituto di via della Palestra aperto, una circostanza anomala a quell’ora. Entrato all’interno per verificare la situazione, l’operatore si è trovato di fronte a un ragazzo che, alla richiesta di spiegazioni, ha fornito una versione apparsa subito poco credibile: “ Pioveva, ho trovato aperto e sono entrato per cercare riparo ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baby vandali alla scuola media e d’infanzia: aula allagata e muri imbrattati. Fermato un ragazzo: “Ero entrato perché pioveva”

