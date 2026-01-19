pestaggio del liceo michelangelo prosciolti due ragazzi di azione studentesca

A Firenze, si è concluso il processo relativo all’aggressione avvenuta il 18 febbraio 2023 davanti al liceo Michelangelo. Due degli imputati sono stati prosciolti, mentre un terzo dovrà svolgere lavori sociali. La vicenda ha coinvolto studenti del Sum e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli spazi scolastici. La sentenza si è pronunciata al termine di un procedimento con rito abbreviato.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Due imputati prosciolti e un terzo ai servizi sociali. Ecco la conclusione del processo con rito abbreviato sull' aggressione a studenti del Sum di fronte al liceo classico Michelangiolo di Firenze, che successe la mattina del 18 febbraio 2023. Imputati, giovani esponenti di destra. Davanti al giudice sono cadute le aggravanti e, anche a causa della mancanza di querela, per due esponenti di Azione Universitaria il processo si ferma e non deve andare avanti. La decisione è del tribunale di Firenze che invece ha ammesso un terzo imputato, esponente della formazione di destra, a svolgere attività di volontariato in un'associazione che assiste i disabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

