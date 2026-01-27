A Catania, il processo per l’“Università bandita” si è concluso con sei condanne e 45 assoluzioni. Tra le condanne, ci sono reclusioni da otto mesi a cinque anni. La maggior parte delle assoluzioni arriva perché l’abuso d’ufficio, uno dei reati contestati, non è più considerato tale dalla legge. La sentenza chiude un procedimento complesso iniziato mesi fa.

Sei condanne, comprese tra gli otto mesi e i cinque anni di reclusione, e 45 assoluzioni, la maggior parte delle quali perché l’abuso d’ufficio, che era contestato, non è più previsto dalla legge come reato. E’ la sentenza emessa dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Catania nel processo "Università bandita" su presunti concorsi truccati nell’ateneo. A processo erano 51 imputati per cui la Procura aveva chiesto 39 condanne e 12 assoluzioni. La pena maggiore, per induzione indebita a dare o promettere utilità, reato previsto dall’articolo 319 quater del codice penale, è stata comminata all’ex rettore Francesco Basile, assolto da alcuni capi di imputazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Università bandita": sei condanne e 45 assoluzioni a Catania

Approfondimenti su Università Bandita

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Università Bandita

'Università bandita', sei condanne e 45 assoluzioni a Catania(ANSA) - CATANIA, 27 GEN - Sei condanne, comprese tra gli otto mesi e i cinque anni di reclusione, e 45 assoluzioni, la maggior parte delle quali perché l'abuso d'ufficio, che era contestato, non è pi ... msn.com

Processo Università Bandita: l'ex rettore Basile condannato a cinque anniAlla lettura del dispositivo presente anche il procuratore Curcio. Un lungo elenco di assoluzioni da parte del tribunale di Catania frutto dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio. lasicilia.it

Università Bandita: ecco la sentenza 6 condanne e 45 assoluzioni - facebook.com facebook