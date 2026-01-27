Università bandita | sei condanne e 45 assoluzioni a Catania

A Catania, il processo per l’“Università bandita” si è concluso con sei condanne e 45 assoluzioni. Tra le condanne, ci sono reclusioni da otto mesi a cinque anni. La maggior parte delle assoluzioni arriva perché l’abuso d’ufficio, uno dei reati contestati, non è più considerato tale dalla legge. La sentenza chiude un procedimento complesso iniziato mesi fa.

Sei condanne, comprese tra gli otto mesi e i cinque anni di reclusione, e 45 assoluzioni, la maggior parte delle quali perché l’abuso d’ufficio, che era contestato, non è più previsto dalla legge come reato. E’ la sentenza emessa dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Catania nel processo "Università bandita" su presunti concorsi truccati nell’ateneo. A processo erano 51 imputati per cui la Procura aveva chiesto 39 condanne e 12 assoluzioni. La pena maggiore, per induzione indebita a dare o promettere utilità, reato previsto dall’articolo 319 quater del codice penale, è stata comminata all’ex rettore Francesco Basile, assolto da alcuni capi di imputazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

