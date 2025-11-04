Pisa, 4 novembre 2025 — Si è concluso con dieci condanne e cinque assoluzioni il processo per i presunti maltrattamenti alla struttura riabilitativa Stella Maris di Pisa, una delle vicende più gravi mai affrontate in Italia in materia di abusi su persone con disabilità. Dopo quattro anni di udienze, il tribunale ha pronunciato oggi la sentenza per i quindici imputati: condannati dieci operatori sanitari, con pene che vanno dai 4 anni e un mese fino a 2 anni e quattro mesi; assolti tre medici e altri due operatori. A dare origine all’inchiesta, nel 2016, fu la denuncia dei familiari di un ospite che tornò a casa con lividi e segni evidenti di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltrattamenti alla Stella Maris, dieci condanne e cinque assoluzioni a Pisa