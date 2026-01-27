UnionPay a Davos 2026 | La resilienza economica della Cina per un nuovo modello di sviluppo globale

In occasione del World Economic Forum a Davos, UnionPay ha partecipato al meeting annuale, evidenziando il ruolo della Cina nella resilienza economica globale. L’evento rappresenta un momento di confronto sulle prospettive di sviluppo e sulle strategie per affrontare le sfide economiche mondiali, con un’attenzione particolare alle dinamiche emergenti nel contesto internazionale.

DAVOS, Svizzera, 26 gennaio 2026 PRNewswire -- UnionPay è stata recentemente invitata al meeting annuale del World Economic Forum (WEF) tenutosi in Svizzera. Il 21 gennaio, Dong Junfeng, Presidente di UnionPay, è intervenuto come relatore in una tavola rotonda tematica intitolata "Chinese Economy: Fully Emerged?" ("Economia cinese: emersa fino in fondo?"). Nel corso della discussione, Dong ha interagito con gli altri relatori su argomenti chiave, tra cui le tendenze dello sviluppo economico della Cina, la crescita guidata dall'innovazione e il contributo della Cina all'economia globale. Il dialogo ha evidenziato la forte resilienza e il potenziale di crescita dell'economia cinese, sottolineando al contempo il ruolo chiave di UnionPay nel sostenere la circolazione economica interna della Cina, nello stimolare nuove forze produttive di qualità e promuovere la cooperazione economica globale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Durante il World Economic Forum a Davos, si discute di come innovazioni come UnionPay, unite a connettività e intelligenza artificiale, possano migliorare i pagamenti transfrontalieri.

Nel 2026, l'Africa si prevede diventerà la regione con la crescita economica più significativa a livello globale, grazie a un aumento del numero di economie in espansione rapida.

