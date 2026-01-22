UnionPay a Davos | trasformare i pagamenti transfrontalieri con connettività e IA

Durante il World Economic Forum a Davos, si discute di come innovazioni come UnionPay, unite a connettività e intelligenza artificiale, possano migliorare i pagamenti transfrontalieri. In un contesto di incertezza geopolitica e rallentamento economico, queste tecnologie puntano a rendere più efficiente e resiliente la circolazione di persone, merci e capitali a livello globale.

DAVOS, Svizzera, 22 gennaio 2026 PRNewswire -- Mentre i leader politici e gli imprenditori si riuniscono per il World Economic Forum Annual Meeting 2026 a Davos all'insegna del tema "A Spirit of Dialogue", emerge un quesito pratico: in un contesto di crescente incertezza geopolitica e pressione sul commercio e sugli investimenti globali, come può la circolazione di persone, commercio e capitali rimanere efficiente e resiliente? Secondo il Fondo Monetario Internazionale, si prevede che la crescita economica globale subirà un rallentamento nel 2026. In un contesto in cui le economie avanzate si trovano ad affrontare difficoltà strutturali e i mercati emergenti sono alle prese con costi di finanziamento più elevati e attriti nelle transazioni transfrontaliere, le capacità di base che consentono le attività economiche internazionali, in particolare i pagamenti, si stanno rivelando essenziali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

