Una missione avventurosa con Chase e Skye | tante emozioni con i Paw Patrol

La domenica al centro commerciale Le Maioliche di Faenza ospiterà un incontro dedicato ai piccoli fan dei Paw Patrol, con la presenza di Chase e Skye. Un’occasione per incontrare i personaggi e condividere un momento di divertimento, senza enfasi o sensazionalismi. L’evento si rivolge a bambini e famiglie, offrendo un’interazione semplice e piacevole in un contesto dedicato al gioco e alla socializzazione.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Domenica 1 febbraio al centro commerciale Le Maioliche di Faenza è in programma una missione avventurosa per tutti i piccoli fan: arrivano i Paw Patrol per uno speciale meet and greet con Chase e Skye. Gli adorabili cuccioli in divisa incontrano i piccoli ospiti del centro per foto, sorrisi e momenti da ricordare insieme. Ad accompagnare l’evento, un corner con laboratori creativi a tema. Gli orari del Meet & Greet: 15.30, 16.30, 17.30, 18.30. Compilare il form per ricevere un gadget speciale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Paw Patrol «Il maestro» di Favino, «Paw Patrol» in missione Natale: tutti i film al cinema “Paw Patrol a rapporto”: una giornata di sorrisi e regali alla Pediatria dell’ospedale Niguarda Il 12 dicembre 2025, la Pediatria dell’ospedale Niguarda di Milano ha accolto con entusiasmo l'iniziativa “Paw Patrol a rapporto”, portando sorrisi e regali ai piccoli pazienti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Paw Patrol Argomenti discussi: EUROPA/SPAGNA - La tua vita, una missione: la Giornata della Infanzia Missionaria spagnola; I migliori titoli da giocare con Xbox Play Anywhere; Lo spazio come esperienza: il fondatore di Civitatis vola con Blue Origin; Leone XIV, al centro della missione c’è il mistero dell’unione con Cristo. Torta Paw Patrol per la piccola Francesca Realizziamo torte artigianali personalizzate a tema, curate in ogni dettaglio: decorazioni fatte a mano colori su misura nomi, numeri e personaggi preferiti Ogni torta nasce per rendere unico il vostro moment - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.