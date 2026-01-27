Una Giornata della Memoria ma dalla memoria corta
La Giornata della Memoria è un momento di riflessione sul passato e le sue atrocità. Questo testo evidenzia come, spesso, si tenda a ignorare o minimizzare eventi drammatici, mostrando la complessità delle reazioni umane di fronte alle ingiustizie. Ricordare è importante per comprendere le conseguenze dell’indifferenza e promuovere il rispetto e la tolleranza nella società.
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare. Il seme del male non è mai stato realmente debellato. Subisce una metamorfosi perenne, ciclica oserei dire, di 20 anni in 20 anni: ed ecco spiegata la necessità di ricordare. Più che uno sterile esercizio di nostalgia e commemorazione, custodire gli orrori del passato è nostra responsabilità verso il presente e il futuro. 🔗 Leggi su Screenworld.it
