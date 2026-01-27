Una caserma dei carabinieri all’ex Luini

L'area dell'ex scuola Bernardino Luini è al centro del dibattito politico cittadino, con proposte che prevedono la trasformazione dell’edificio in una caserma dei carabinieri. La proposta, avanzata da Forza Italia, mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e migliorare la sicurezza nel quartiere. La decisione richiede un confronto tra le istituzioni e i cittadini, valutando le implicazioni e i benefici di un intervento strutturale.

Il futuro dell’ex scuola Bernardino Luini torna al centro del confronto politico cittadino. A rilanciare il tema è Forza Italia con un intervento del capogruppo Lorenzo Azzi (nella foto), che chiede una scelta netta e strutturale: trasformare l’edificio dell’ex Luini in una caserma dei carabinieri. Nel suo intervento, Azzi riparte dalla questione del presidio delle forze dell’ordine in stazione, ricordando una mozione presentata in Consiglio comunale oltre due mesi fa e respinta dalla maggioranza. "Quando si parla di sicurezza, la differenza la fanno le decisioni, non gli slogan", afferma il capogruppo, rivendicando una proposta che puntava a spazi adeguati per la Polfer negli edifici ferroviari, giudicata più concreta rispetto ad altre ipotesi definite "francamente surreali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Una caserma dei carabinieri all’ex Luini" Approfondimenti su Ex Luini Gabicce, nuova caserma dei carabinieri. Sarà una stazione all’avanguardia A Gabicce Mare sarà costruita una nuova caserma dei Carabinieri, dotata di strutture moderne e funzionali. Violenza contro le donne, una stanza d'ascolto nella caserma dei carabinieri Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Carabinieri vs Esercito in piazza! Ultime notizie su Ex Luini Argomenti discussi: Gabicce, nuova caserma dei carabinieri. Sarà una stazione all’avanguardia; Una caserma dei carabinieri all’ex Luini; Sicurezza: bocciata la proposta per una nuova caserma dei carabinieri; A Locorotondo intitolata caserma Carabinieri all'appuntato Antonio Gentile: scoperta targa. Oleggio, auto ribaltata davanti alla caserma dei carabinieriIntorno alle 2.40 della scorsa notte, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Novara, con il supporto del distaccamento di Oleggio, è intervenuta a Oleggio, in via Valsesia, di fronte alla cas ... ticinonotizie.it Una caserma dei carabinieri all’ex LuiniIl futuro dell’ex scuola Bernardino Luini torna al centro del confronto politico cittadino. A rilanciare il tema è ... ilgiorno.it Sicurezza e Retrostazione, Lorenzo Azzi rilancia: “All’ex Luini serve una caserma dell’Arma. Quello non è il posto giusto per una scuola” x.com Sicurezza e Retrostazione, Lorenzo Azzi rilancia: “All’ex Luini serve una caserma dell’Arma. Quello non è il posto giusto per una scuola” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.