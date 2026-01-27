Un Mondo Di Solidarietà | successo per la XVII edizione

In questa edizione della manifestazione, si è rafforzato l'impegno della solidarietà attraverso la partecipazione di artisti e ospiti di rilievo. L'evento ha riscosso successo, sottolineando l'importanza di iniziative che uniscono comunità e cultura. La serata ha visto protagonisti nomi noti del panorama italiano, contribuendo a valorizzare il senso di unità e solidarietà tra i partecipanti.

Tra i big acclamati Francesco Da Vinci, Viscardi, Big Mama, Alberto Urso e Franco Ricciardi; tanti ospiti a sostegno del Santobono

