Ue-Mercosur Napoleone IT-EX | Superare difficoltà mercati da centinaia mln compratori

L’accordo tra Unione Europea e Mercosur rappresenta un'opportunità per ampliare i mercati e favorire scambi commerciali più consistenti. Tuttavia, permangono alcune difficoltà che richiedono attenzione e negoziazioni puntuali. Il progresso di questo accordo potrebbe portare benefici significativi a imprese e consumatori, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità di mercato.

Roma, 27 gen. (AdnkronosLabitalia) - "Riguardo al Mercosur e agli accordi che si stanno perfezionando, ci auguriamo tutti che si riescano a risolvere le difficoltà di questo momento. Ci rendiamo conto che va ben valutata l'operazione dal punto di vista della nostra agricoltura, ma è altrettanto vero che con l'intesa si aprirebbero dei mercati da centinaia di milioni di compratori, in un momento in cui gli Stati Uniti, per esempio, stanno vivendo una fase complessa". Così Raffaello Napoleone, presidente di IT-EX, l'associazione che rappresenta le fiere italiane a valenza internazionale.

