Parigi centinaia di agricoltori guidano i trattori attraverso la città per protestare contro l' accordo UE-Mercosur

A Parigi, centinaia di agricoltori hanno circondato l’Arco di Trionfo con i loro trattori, manifestando contro l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur. La protesta si inserisce nel quadro delle preoccupazioni degli agricoltori francesi riguardo alle implicazioni di tale accordo sui settori agricoli nazionali. La mobilitazione evidenzia le tensioni tra le politiche commerciali europee e le esigenze degli agricoltori locali.

Centinaia di trattori hanno circondato l'iconico Arco di Trionfo di Parigi, mentre gli agricoltori francesi sono arrivati nella capitale francese per protestare ancora una volta contro l'accordo commerciale UE-Mercosur. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dovrebbe firmare l'accordo in Paraguay il 17 gennaio. Gli agricoltori sostengono che l'accordo, che creerebbe una delle più grandi zone di libero scambio del mondo coprendo circa 780 milioni di persone, consentirebbe importazioni più economiche che minacciano il loro sostentamento.

Protesta a Parigi contro l’accordo Ue-Mercosur: trattori circondano Tour Eiffel e Arco di Trionfo - Gli agricoltori denunciano concorrenza sleale, crisi dei prezzi e ... huffingtonpost.it

Gli agricoltori entrano a Parigi: trattori davanti all’Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées – Video - Nonostante i divieti, alcuni agricoltori hanno raggiunto il centro di Parigi. ilfattoquotidiano.it

Trattori davanti all’Europa: diecimila agricoltori a Bruxelles contro i tagli #shorts

Sky tg24. . Parigi è in tilt per la protesta degli agricoltori, che con centinaia di trattori hanno bloccato strade e accessi alla capitale. Il governo ha definito l’azione “inaccettabile” e ha annunciato che non permetterà blocchi davanti a autostrade e Parlamento. Nel - facebook.com facebook

