Parigi centinaia di agricoltori guidano i trattori attraverso la città per protestare contro l' accordo UE-Mercosur

Da lapresse.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parigi, centinaia di agricoltori hanno circondato l’Arco di Trionfo con i loro trattori, manifestando contro l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur. La protesta si inserisce nel quadro delle preoccupazioni degli agricoltori francesi riguardo alle implicazioni di tale accordo sui settori agricoli nazionali. La mobilitazione evidenzia le tensioni tra le politiche commerciali europee e le esigenze degli agricoltori locali.

Centinaia di trattori hanno circondato l’iconico Arco di Trionfo di Parigi, mentre gli agricoltori francesi sono arrivati nella capitale francese per protestare ancora una volta contro l’accordo commerciale UE-Mercosur. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dovrebbe firmare l’accordo in Paraguay il 17 gennaio. Gli agricoltori sostengono che l’accordo, che creerebbe una delle più grandi zone di libero scambio del mondo coprendo circa 780 milioni di persone, consentirebbe importazioni più economiche che minacciano il loro sostentamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

parigi centinaia di agricoltori guidano i trattori attraverso la citt224 per protestare contro l accordo ue mercosur

© Lapresse.it - Parigi, centinaia di agricoltori guidano i trattori attraverso la città per protestare contro l'accordo UE-Mercosur

Leggi anche: Gli agricoltori bloccano le strade di Bruxelles per protestare contro l'accordo Ue-Mercosur

Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

parigi centinaia agricoltori guidanoParigi, 350 trattori in marcia: nuova mobilitazione degli agricoltori contro crisi e accordo UE-Mercosur - Parigi si è svegliata questa mattina, 13 gennaio, con centinaia di agricoltori francesi che hanno raggiunto il cuore della capitale a bordo dei loro trattori, circondando l’Arco di Trionfo per ... tg.la7.it

parigi centinaia agricoltori guidanoProtesta a Parigi contro l’accordo Ue-Mercosur: trattori circondano Tour Eiffel e Arco di Trionfo - Gli agricoltori denunciano concorrenza sleale, crisi dei prezzi e ... huffingtonpost.it

parigi centinaia agricoltori guidanoGli agricoltori entrano a Parigi: trattori davanti all’Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées – Video - Nonostante i divieti, alcuni agricoltori hanno raggiunto il centro di Parigi. ilfattoquotidiano.it

Trattori davanti all’Europa: diecimila agricoltori a Bruxelles contro i tagli #shorts

Video Trattori davanti all’Europa: diecimila agricoltori a Bruxelles contro i tagli #shorts

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.