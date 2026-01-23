Tsimikas ipotesi rientro a Liverpool | Roma in attesa

Kostas Tsimikas potrebbe tornare al Liverpool, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. La situazione è ancora in fase di sviluppo e non ci sono conferme ufficiali. La Roma attende aggiornamenti sul futuro del giocatore, mentre si valutano le opzioni di mercato in corso. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane e dai cambiamenti nelle strategie delle squadre interessate.

Scenario in evoluzione sul futuro di Kostas Tsimikas. Dall'Inghilterra filtra l'ipotesi di un possibile rientro anticipato al Liverpool, legato a un incastro di mercato ancora in fase embrionale. Secondo quanto emerge, i Reds sarebbero pronti a contattare la Roma nel caso in cui Andy Robertson dovesse lasciare Anfield per trasferirsi al Tottenham Hotspur. Un'eventualità che riaprirebbe automaticamente il dossier Tsimikas. Non esiste una clausola formale per l'interruzione del prestito, ma il contesto potrebbe favorire una soluzione condivisa tra i club. Fonti vicine al giocatore riferiscono inoltre che il terzino greco gradirebbe il ritorno a Liverpool.

