Le ’Diavolerie’ Cento | il Guercino che non ti aspetti
L'articolo esplora le ’Diavolerie’ di Giovanni Francesco Barbieri, noto come il Guercino, rivelando un lato inaspettato dell'artista. Attraverso le sue opere, come l’Annunciazione di Pieve di Cento e il capolavoro alla Galleria Estense di Modena, emergono dettagli sorprendenti e affascinanti, tra dolcezza e malizia.
di Stefano Marchetti Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, dipinse Madonne dolcissime, come nell’Annunciazione custodita alla Collegiata di Pieve di Cento o nella pala quasi ‘gemella’ per la chiesa di San Filippo Neri a Forlì, angioletti paffuti, figure devote e un Cupido birichino che ti guarda dritto negli occhi mentre sta per scoccare la sua freccia fra Venere e Marte, nel capolavoro conservato alla Galleria Estense di Modena. Ma in diversi fogli e disegni del maestro centese ‘spuntano’ anche demoni e streghe, incantesimi e sortilegi: sono le ’ Diavolerie ’ che ci presenta una piccola, ma curiosa mostra allestita nella chiesa di San Lorenzo a Cento (Ferrara), cittadina d’origine dell’artista seicentesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
