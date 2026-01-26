Olimpiadi la Triennale accoglie i visitatori con un orso gigante che mangia il gelato

Alla Triennale di Milano, l'artista Jacopo Allegrucci presenta una nuova opera che unisce arte e simbolismo. Si tratta di un grande orso gigante che mangia un cono gelato, posato su un iceberg, con gli sci ai piedi. Questa installazione, parte delle iniziative in occasione delle Olimpiadi, invita a riflettere sui temi ambientali attraverso un’immagine semplice e diretta, senza enfasi o sensazionalismi.

Si tratta della recente opera dell'artista Jacopo Allegrucci, collocata fuori dal museo in occasione degli imminenti Giochi olimpici Si gusta un cono gelato con gli sci ai piedi appoggiato a un iceberg. In Triennale arriva una nuova opera d'arte realizzata dall'artista Jacopo Allegrucci, già noto per i diversi animali che hanno accompagnato i visitatori del museo sin dall'ingresso. L'orso di cartapesta è stato collocato proprio fuori dalla Triennale in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. L'animale è stato realizzato con gli sci ai piedi mentre, dopo esser caduto, anziché ripartire si gusta un gelato appoggiato su un iceberg, incurante della mancata vittoria, all’insegna del celebre motto di Pierre De Coubertin, padre fondatore dei Giochi Olimpici moderni, “l’importante non è vincere, ma partecipare”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dalla cittadella del Carnevale a Milano-Cortina: l’orso polare di Allegrucci scelto per Casa ItaliaUn orso polare gigantesco è la nuova scultura in cartapesta firmata dal maestro carrista viareggino Allregrucci ... intoscana.it

Milano Cortina: la Triennale ospiterà Casa ItaliaAlle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Triennale Milano ospiterà Casa Italia, punto di riferimento per gli atleti italiani e cuore delle attività mediatiche dei Giochi. La Triennale proporrà inoltre un ... ansa.it

La Triennale di Milano si prepara a diventare uno dei poli centrali delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con un programma che intreccia sport, design, architettura e cultura visiva. - facebook.com facebook