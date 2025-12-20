Pendolari la beffa dei rimborsi | Validi solo tra Principe e Sarzana

Treni, ritardi e cantieri. L’ira dei pendolari: “Ottenere i rimborsi è sempre più difficile” - Ovada – Tre treni in ritardo in un giorno: non è un caso isolato ma è la goccia che ha fatto traboccare la pazienza dei pendolari della linea Genova- ilsecoloxix.it

Prato-Bologna, sos dei pendolari: disagi e ritardi infiniti sulla linea, la beffa degli autobus ‘fantasma’ - E ancora ritardi: è la giornata tipo di un pendolare che parte dalla Vallata per andare al lavoro a Prato, Firenze o in Emilia Romagna. lanazione.it

Treno 4514 arrivato quasi a Orte poi, per un incidente sulla linea, retromarcia fino a Tiburtina. Pendolari chiusi in un treno da quasi tre ore. Sono ancora lì dentro, a Tiburtina, in attesa di percorrere poi la linea lenta, come ultima beffa. Nel frattempo continuano - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.