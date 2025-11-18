FlixBus potenzia l’offerta invernale su Bergamo e inaugura tratte internazionali con Dalmine

In vista dell’inverno, FlixBus annuncia un rafforzamento delle corse attive dalla provincia di Bergamo verso numerose mete sciistiche. Questo potenziamento coinvolge anche le tratte attive fra il territorio e Cortina d’Ampezzo, in previsione delle Olimpiadi del 2026. Altri sviluppi riguardano le rotte per il Trentino e la Valle d’Aosta. Da dicembre verrà innanzitutto potenziato il servizio attivo tra lo scalo di Orio al Serio e Cortina: i collegamenti opereranno sette giorni su sette per offrire più soluzioni di viaggio ai visitatori in partenza dalla provincia di Bergamo, supplendo alla mancanza di un collegamento ferroviario fra i due territori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

