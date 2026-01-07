Al TeatroBasilica arriva Beiricordi 7 7 | la settimana under 35

Al TeatroBasilica prende il via Beiricordi 7/7, una settimana dedicata ai giovani under 35. La rassegna offre un programma multidisciplinare di creazioni contemporanee, comprendente teatro, musica, talk e laboratori. Un’occasione per scoprire nuove proposte artistiche e favorire lo scambio culturale tra i partecipanti, in un contesto che valorizza la creatività emergente.

Cosa: BEIRICORDI 77, una rassegna multidisciplinare di creazione contemporanea che include teatro, musica, talk e laboratori.. Dove e Quando: Al TeatroBasilica di Roma, in Piazza di Porta San Giovanni 10, dal 12 al 18 gennaio 2026.. Perché: Un’occupazione artistica temporanea interamente dedicata alla scena emergente under 35, con performance immersive che rompono la barriera tra pubblico e palco.. Il TeatroBasilica di Roma si prepara ad accogliere una delle iniziative più vivaci e innovative della sua settima stagione, intitolata emblematicamente Mania. Dal 12 al 18 gennaio 2026, lo spazio di San Giovanni si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto grazie a BEIRICORDI 77, un progetto curato da Anomalia Media che mette al centro la creatività delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

