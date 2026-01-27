Tra memoria e identità Premiate dal Comune trentasei attività storiche | Volano della crescita

La città di Varese ha premiato 36 attività storiche riconoscendone il valore e il ruolo nel tessuto locale. Queste realtà commerciali e professionali rappresentano un patrimonio di memoria e identità, contribuendo alla crescita della comunità. La targa di attività storica valorizza l’impegno e la tradizione di queste imprese, che continuano a essere parte integrante della storia cittadina.

Trentasei realtà commerciali e professionali hanno ricevuto la targa di attività storica della città di Varese. Il Salone Estense ha ospitato la terza edizione del premio indetto dall’amministrazione comunale, dedicato alle attività varesine tra negozi, professionisti e imprese che hanno superato i trent’anni di vita. Il premio, assegnato in collaborazione con le associazioni di categoria, viene conferito annualmente in riconoscenza del valore imprenditoriale e sociale delle attività storiche: 150 quelle che l’hanno ottenuto finora. "Un riconoscimento - ha detto in apertura il sindaco Davide Galimberti - che celebra la laboriosità, l’ingegno, l’innovazione e le migliori energie che nel corso di questi anni hanno consentito la crescita sociale ed economica della nostra città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

