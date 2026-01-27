Tra i nuovi piatti approvati da re Carlo ci sono anche un beef cobbler con manzo proveniente dalle mandrie Royal e un chilli con ingredienti locali
L’articolo esplora le recenti novità nelle proposte culinarie di re Carlo, che include piatti come il
R e Carlo presto sulla scia di Gordon Ramsay e Jamie Oliver? A giudicare dalle cure e dalle attenzioni che il sovrano sta dedicando ai menù dei ristoranti delle sue tante dimore, sembra proprio di sì. Ma i suoi mostrano di avere un importante vantaggio nei confronti delle catene di locali che portano il nome e lo stampo dei due famosi chef britannici. Quelli di re Carlo hanno il beneficio di servirsi di car ni e ingredienti provenienti dalle sue prestigiose tenute Royal. Re Carlo annuncia in tv: «La mia cura per il cancro potrà essere ridotta» X Re Carlo “firma” il nuovo menù del suo ristorante a Sandringham. 🔗 Leggi su Iodonna.it
