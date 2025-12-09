Meghan da Carlo con i nipotini Royal Family l’indiscrezione che emoziona tutti

L’incontro non avverrà a Natale, ma potrebbe diventare realtà dopo gennaio: Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito insieme ai figli per far visita a re Carlo. Una possibilità che, secondo indiscrezioni, dipende esclusivamente da una decisione attesa all’inizio del nuovo anno. Il nodo centrale riguarda la sicurezza della famiglia di Harry, una questione che il duca di Sussex ritiene imprescindibile per consentire ai piccoli Archie e Lilibet, di 6 e 4 anni, di incontrare finalmente il loro anziano nonno. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il governo del Regno Unito sta valutando se garantire nuovamente al principe Harry un livello di protezione ritenuto adeguato al suo rango. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Meghan da Carlo con i nipotini”. Royal Family, l’indiscrezione che emoziona tutti

Re Carlo, Meghan Markle scatena un altro scontro imbarazzante con la Famiglia Reale

Re Carlo, Meghan Markle e Harry disgustati dal banchetto per Trump: “Un tradimento”

Re Carlo, Harry sempre più vicino: Meghan Markle teme di perderlo

Galise. Meghan Trainor · Gifts For Me. TANTI AUGURI AL NOSTRO CARLO Da oggi, fino al 24 Dicembre, il CAMBIO MERCE è esteso a 30 giorni per tutti gli acquisti effettuati in negozio #galise #corato #negoziostorico #happybirthday #regalidinatale #gift - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo, possibile incontro con i nipoti Archie e Lilibet nel 2026: la visita (con Harry e Meghan) e l'incognita della scorta - Con l'anno nuovo, infatti, il governo britannico dovrebbe decidere se concedere alla famiglia ... Riporta ilmessaggero.it