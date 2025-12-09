Meghan da Carlo con i nipotini Royal Family l’indiscrezione che emoziona tutti
L’incontro non avverrà a Natale, ma potrebbe diventare realtà dopo gennaio: Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito insieme ai figli per far visita a re Carlo. Una possibilità che, secondo indiscrezioni, dipende esclusivamente da una decisione attesa all’inizio del nuovo anno. Il nodo centrale riguarda la sicurezza della famiglia di Harry, una questione che il duca di Sussex ritiene imprescindibile per consentire ai piccoli Archie e Lilibet, di 6 e 4 anni, di incontrare finalmente il loro anziano nonno. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il governo del Regno Unito sta valutando se garantire nuovamente al principe Harry un livello di protezione ritenuto adeguato al suo rango. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
