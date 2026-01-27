Toscana e Romania più connesse con la nuova rotta Pisa - Ia?i

La nuova rotta Pisa-Ia?i, annunciata da Wizz Air e Toscana Aeroporti, offre una connessione diretta tra Toscana e Romania. I biglietti sono già disponibili online, facilitando i viaggi tra le due regioni. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per migliorare i collegamenti europei e promuovere scambi culturali e commerciali.

Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l'apertura della rotta Pisa - Ia?i. I biglietti sono ufficialmente in vendita su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ a 19,99 euro, con il primo decollo inaugurale fissato per il 23 maggio 2026.

