Tornano temporali e vento forte sul casertano

Domani sul Casertano sono previste condizioni di maltempo con temporali, venti intensi e mare agitato. È importante prestare attenzione alle allerte meteo e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza. Le condizioni atmosferiche richiedono prudenza e rispetto delle indicazioni delle autorità locali.

Temporali, venti forti e mare agitato. L'intera giornata di domani (28 gennaio) sarà all'insegna dell'allerta meteo. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato l'allerta meteo di livello Giallo per temporali e l'allerta meteo per.

