Torna la neve in Trentino anche a basse quote

La neve torna in Trentino, interessando anche zone a bassa quota. Nella serata di martedì 27 gennaio, sono previste precipitazioni nevose diffuse su tutto il territorio provinciale, offrendo condizioni ideali per gli amanti degli sport invernali e contribuendo a una rinnovata atmosfera invernale.

Nella tarda serata di oggi, martedì 27 gennaio, sono previste precipitazioni nevose diffuse in tutto il territorio provinciale trentino. A dirlo sono gli esperti di Meteotrentino che in una nota precisano che la neve arriverà principalmente oltre i 500-700 metri e, localmente, anche a quote.

Il 6 gennaio 2026, in Toscana, la Befana ha portato la neve anche a quote basse, con precipitazioni che interessano molte zone della regione a partire dai 300 metri di altitudine.

Neve in Trentino Alto Adige: cadono i primi fiocchi

In Alto Adige torna il gelo dopo la neve, temperature fino a -18 e mai sopra lo zeroTorna il gelo sull’Alto Adige con nuovi livelli record di temperature. I valori più bassi registrati a San Giacomo in Val di Vizze con -18 °C e Sesto di Pusteria con -17 °C. Dopo la neve caduta in abb ... fanpage.it

PAT * MALTEMPO: «TORNA LA NEVE IN TRENTINO, DA QUESTA SERA PRECIPITAZIONI DIFFUSE ANCHE A QUOTE BASSE»Meteotrentino comunica che dalla tarda sera di oggi, martedì, sono previste precipitazioni via via più diffuse, nevose mediamente oltre 500 - 700 metri e ... agenziagiornalisticaopinione.it

L'Italia torna nella morsa del maltempo con piogge, neve e venti forti: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/cdnbn3dh - facebook.com facebook

Torna la neve: "Previsti accumuli fino a 30 centimetri" x.com