Neve in Toscana | la Befana porta il manto bianco anche a quote basse

Il 6 gennaio 2026, in Toscana, la Befana ha portato la neve anche a quote basse, con precipitazioni che interessano molte zone della regione a partire dai 300 metri di altitudine. Questa situazione meteorologica ha creato un paesaggio imbiancato, portando un tocco di stagione anche nelle aree più accessibili. La neve rappresenta un evento insolito per alcune zone toscane e può influire sulle attività e sugli spostamenti quotidiani.

La Befana, oggi 6 gennaio 2026, ha portato la neve in Toscana anche a quote basse: nevica in molte zone della regione dai 300 metri in su. Ma anche, in alcuni casi, a quote inferiori

Neve in Toscana: la Befana porta il manto bianco anche a quote basse - La Befana, oggi 6 gennaio 2026, ha portato la neve in Toscana anche a quote basse: nevica in molte zone della regione dai 300 metri in su. firenzepost.it

La Befana porta la neve in Toscana, scatta l'allerta gialla anche a Siena e nei comuni della provincia - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo di codice giallo per rischio neve sulla Toscana centro- radiosienatv.it

Meteo e neve in Toscana, allerta neve: la lista dei comuni x.com

Meteo e neve in Toscana, allerta neve: la lista dei comuni - facebook.com facebook

