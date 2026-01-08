TNA | Mustafa Ali rinnova con la compagnia
Stando alle parole di Mustafa Ali rilasciate all’interno di un intervista per Denise Salcedo, l’atleta ex WWE ed ex campione X-Division della TNA, ha rinnovato il suo contratto con la federazione di Nashville. La Total NonStop Action potrà quindi fregiarsi di mantenere uno dei suoi più importanti talenti all’interno del proprio roster. Qui le parole del leader dell’Order 4. BREAKING: @MustafaAliX has signed a new contract with TNA Wrestling, as revealed on @denisesalcedo YouTube! Gerard (@BearDown316) January 8, 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
