TNA | La compagnia celebra Rosemary per i dieci anni di ingaggio

La TNA ha festeggiato i dieci anni di Rosemary nella federazione, riconoscendo il suo contributo e le numerose vittorie ottenute nel corso degli anni. La wrestler ha rappresentato un punto di riferimento nella programmazione settimanale, portando avanti storie e successi che hanno arricchito la crescita della compagnia. Questo anniversario sottolinea l’importanza della sua presenza e del suo ruolo all’interno della TNA.

Nella giornata di ieri la TNA ha celebrato i dieci anni nella compagnia di Rosemary. L'ex Knockouts World Champion e Knockouts World Tag Team Champion ha arricchito la programmazione settimanale della federazione di Nashville con tutte le sue storie, partendo dalla formazione della Decay fino ad arrivare ai titoli e premi conquistati nel corso del tempo. Oggi è una veterana che attende il proprio rilancio nel prodotto e intanto la compagnia continua a celebrarla con una lista di tutti i suoi migliori momenti e match vissuti finora.

