Ben Shelton si prepara ad affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. In questo articolo, analizziamo le possibili strategie e le aspettative per entrambe le squadre, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della partita in programma domani mattina.

Ben Shelton affronterà domani, non prima delle 09:00 italiane, Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Una sfida in cui il tennista italiano si presenta coi favori del pronostico, forte dei precedenti che l’hanno visto vittorioso in 8 delle 9 partite disputate. Tuttavia ci sono alcuni aspetti che possono mettere in discussione gli equilibri in campo. In primis, la condizione fisica di Jannik non sembra eccezionale. I crampi che l’hanno quasi sopraffatto nel terzo turno contro Eliot Spizzirri sono stati un bel campanello d’allarme. In secondo luogo, Shelton si è presentato in una condizione decisamente migliore rispetto a come aveva chiuso il 2025 e soprattutto la sua miglior propensione alla rete potrebbe mettere in difficoltà l’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tim Henman convinto: “Ben Shelton può battere Jannik Sinner per un motivo”

Approfondimenti su Tim Henman

Il 28 gennaio 2026, Ben Shelton e Jannik Sinner si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open, con l’obiettivo di accedere alle semifinali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tim Henman

Tim Henman convinto: Ben Shelton può battere Jannik Sinner per un motivoBen Shelton affronterà domani, non prima delle 09:00 italiane, Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Una sfida in cui il tennista ... oasport.it

Tim #Henman, ex tennista britannico, ha commentato la vittoria di #Jannik #Sinner contro Eliot #Spizzirri nel terzo turno dell'Australian Open 2026. LA SUA ANALISI NEL MIO NUOVO ARTICOLO x.com

Tim Henman, ex tennista britannico, ha commentato la vittoria di Jannik Sinner contro Eliot Spizzirri nel terzo turno dell'Australian Open 2026. Si è trattato di una partita decisamente molto particolare nella quale Sinner ha patito in maniera decisamente importa - facebook.com facebook