Tim Henman convinto | Ben Shelton può battere Jannik Sinner per un motivo

Ben Shelton si prepara ad affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. In questo articolo, analizziamo le possibili strategie e le aspettative per entrambe le squadre, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della partita in programma domani mattina.

Ben Shelton affronterà domani, non prima delle 09:00 italiane, Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Una sfida in cui il tennista italiano si presenta coi favori del pronostico, forte dei precedenti che l’hanno visto vittorioso in 8 delle 9 partite disputate. Tuttavia ci sono alcuni aspetti che possono mettere in discussione gli equilibri in campo. In primis, la condizione fisica di Jannik non sembra eccezionale. I crampi che l’hanno quasi sopraffatto nel terzo turno contro Eliot Spizzirri sono stati un bel campanello d’allarme. In secondo luogo, Shelton si è presentato in una condizione decisamente migliore rispetto a come aveva chiuso il 2025 e soprattutto la sua miglior propensione alla rete potrebbe mettere in difficoltà l’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

