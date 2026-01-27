Tim Henman convinto | Ben Shelton può battere Jannik Sinner per un motivo
Ben Shelton si prepara ad affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. In questo articolo, analizziamo le possibili strategie e le aspettative per entrambe le squadre, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della partita in programma domani mattina.
Ben Shelton affronterà domani, non prima delle 09:00 italiane, Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Una sfida in cui il tennista italiano si presenta coi favori del pronostico, forte dei precedenti che l’hanno visto vittorioso in 8 delle 9 partite disputate. Tuttavia ci sono alcuni aspetti che possono mettere in discussione gli equilibri in campo. In primis, la condizione fisica di Jannik non sembra eccezionale. I crampi che l’hanno quasi sopraffatto nel terzo turno contro Eliot Spizzirri sono stati un bel campanello d’allarme. In secondo luogo, Shelton si è presentato in una condizione decisamente migliore rispetto a come aveva chiuso il 2025 e soprattutto la sua miglior propensione alla rete potrebbe mettere in difficoltà l’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Tim Henman
Pronostico e quote Ben Shelton – Jannik Sinner, Australian Open 28-01-2026
Il 28 gennaio 2026, Ben Shelton e Jannik Sinner si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open, con l’obiettivo di accedere alle semifinali.
Sorteggio ATP Finals: Jannik Sinner insieme a Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Auger-Aliassime/Musetti
Ultime notizie su Tim Henman
Tim Henman convinto: Ben Shelton può battere Jannik Sinner per un motivoBen Shelton affronterà domani, non prima delle 09:00 italiane, Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Una sfida in cui il tennista ... oasport.it
Tim #Henman, ex tennista britannico, ha commentato la vittoria di #Jannik #Sinner contro Eliot #Spizzirri nel terzo turno dell'Australian Open 2026. LA SUA ANALISI NEL MIO NUOVO ARTICOLO x.com
Tim Henman, ex tennista britannico, ha commentato la vittoria di Jannik Sinner contro Eliot Spizzirri nel terzo turno dell'Australian Open 2026. Si è trattato di una partita decisamente molto particolare nella quale Sinner ha patito in maniera decisamente importa - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.