Il 28 gennaio 2026, Ben Shelton e Jannik Sinner si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open, con l’obiettivo di accedere alle semifinali. La partita rappresenta un momento importante nel cammino dei due tennisti, che si contenderanno un passaggio del turno contro Lorenzo Musetti o Novak Djokovic. Ecco le pronostici e le quote aggiornate per questa sfida di grande livello nel torneo australiano.

Ben Shelton e Jannik Sinner si giocheranno un posto in semifinale contro Lorenzo Musetti o Novak Djokovic. L’ottava testa di serie forse non è ancora sui livelli che gli hanno permesso di vincere il suo primo Masters 1000 in Canada, e ricordiamo tutti che quella serie di risultati, nove vittorie di fila tra Toronto e Cincinnati, lo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Ben Shelton – Jannik Sinner, Australian Open 28-01-2026

Approfondimenti su ben shelton

Il match tra Ben Shelton e Casper Ruud agli Australian Open si svolgerà sulla Rod Laver Arena, previsto per le ore 10:30 italiane.

Il 20 gennaio 2026 si apre il match tra Hugo Gaston e Jannik Sinner, nel primo turno degli Australian Open.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su ben shelton

Argomenti discussi: Pronostico Cremonese-Verona: analisi, quote e consigli; Torino-Roma pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Pronostici tennis oggi 25/1/2026: quote Australian Open; Pronostico Cagliari-Juventus, quote e statistiche spingono i bianconeri in Sardegna.

Pronostico Jannik Sinner-Ben Shelton: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis Australian Open del 28-01-2026Pronostico Sinner-Shelton 28 gennaio 2026. Analisi, quote, guida tv e scommesse quarti di finale Australian Open, slam di tennis a Melbourne. betitaliaweb.it

Ben Shelton rimonta e batte Casper Ruud dopo 2 ore e 38 di gioco e accede per la terza volta in carriera ai quarti dello Slam australiano #AO26 - facebook.com facebook

Ben Shelton nel post match sul suo prossimo avversario ai quarti di finale: "Sinner Speravo di avere la chance di migliorare le cose che l'anno scorso nella semifinale contro di lui non hanno funzionato. Darò tutto in campo. Come ho detto dall'inizio del tor x.com