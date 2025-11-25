THE SPACE CINEMA LANCIA LA NUOVA THE SPACE OPEN CARD
The Space Cinema continua a regalarci grandi e uniche emozioni! Arriva ufficialmente la The Space Open Card, una nuova formula annuale che offre agli spettatori la possibilità di godersi il grande schermo in completa libertà. The Space Open Card è completamente digitale e associata al profilo del cliente, che potrà utilizzarla direttamente da App o sito prenotando lo spettacolo preferito. Con l’occasione, The Space Cinema lancia anche la campagna “ All You Can See ”, con l’obiettivo di raccontare un’esperienza di cinema in sala più moderna: facile, conveniente e continuativa. La The Space Open Card è acquistabile a partire dal 25 novembre, in due soluzioni differenti: una versione da 149€ valida in tutto il circuito e una da 99€ valida in cinema selezionati. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
