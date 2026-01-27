Un 24enne dell’Agro Nocerino-Sarnese è stato arrestato all’aeroporto di Roma Fiumicino, dopo essere stato estradato dalla Spagna. L’uomo è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato. L’arresto si inserisce nelle indagini relative a un episodio di violenza avvenuto a Striano, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato arrestato nella nottata odierna, presso l’ Aeroporto di Roma Fiumicino, un 24enne dell’Agro Nocerino-Sarnese, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, a seguito dell’estradizione dalla Spagna dell’indagato, avvenuta in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo. Le procedure di cooperazione internazionale sono state curate dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentato omicidio a Striano, 24enne estradato dalla Spagna e tratto in arresto

