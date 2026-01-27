Tentativo di phishing ai danni del personale | finta email a nome di NoiPA Come difendersi

Questa comunicazione avvisa di un tentativo di phishing rivolto al personale del Ministero della Difesa, in particolare alla Marina Militare. Recentemente sono state segnalate email fraudolente che si spacciano per comunicazioni ufficiali. È importante riconoscere i segnali di queste truffe e adottare misure di sicurezza per proteggere le informazioni personali e istituzionali.

Nei giorni scorsi, alcuni dipendenti del Ministero della Difesa in servizio presso la Marina Militare hanno ricevuto una comunicazione via email con contenuti truffaldini. Il messaggio, presentato come proveniente da NoiPA, invitava a consultare informazioni economiche personali tramite un link inserito nel testo. Il mittente riportato nella mail – spiega NoiPA – era riconducibile a un dominio che, pur somigliando a quello istituzionale, si è rivelato falso: email protected. All'interno della comunicazione era stato anche inserito il logo di NoiPA, utilizzato in modo improprio per aumentare la credibilità del messaggio.

